13 de Setembro de 2025 • 16:20

Estupro de vulnerável

Padrasto estupra enteada em casa de amigo na Capital

A vítima passou por exame de corpo delito e foi ouvida na delegacia

Redação

Publicado em 13/09/2025 às 12:06

Caso foi registrado na Cepol / Henrique Arakaki, Jornal MIdiamax

Uma adolescente, de 16 anos, foi abusada pelo padrasto na madrugada deste sábado (13), em Campo Grande. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o jornal Midiamax, o autor teria levado a garota até a casa de um amigo, onde tem um fluxo grande de pessoas entrando e saindo.

Assim, o local onde aconteceu o crime se trata de um terreno com uma residência na frente e uma edícula nos fundos. O padrasto teria levado a vítima até a edícula, onde cometeu o crime.

O morador da residência na frente ouviu o barulho e suspeitou da ação, então ele ligou para a mãe da adolescente, avisando que a garota estava no local. A genitora acionou a polícia, que foi até o local, e fez a perícia na residência.

A vítima passou por exame de corpo delito e foi ouvida na delegacia. O caso foi registrado como ‘Estupro de vulnerável’ na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

