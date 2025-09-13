Padrasto estupra enteada em casa de amigo na Capital

A vítima passou por exame de corpo delito e foi ouvida na delegacia
Caso foi registrado na Cepol / Henrique Arakaki, Jornal MIdiamax
Uma adolescente, de 16 anos, foi abusada pelo padrasto na madrugada deste sábado (13), em Campo Grande. Ele foi preso em flagrante.
Segundo o jornal Midiamax, o autor teria levado a garota até a casa de um amigo, onde tem um fluxo grande de pessoas entrando e saindo.
Assim, o local onde aconteceu o crime se trata de um terreno com uma residência na frente e uma edícula nos fundos. O padrasto teria levado a vítima até a edícula, onde cometeu o crime.
O morador da residência na frente ouviu o barulho e suspeitou da ação, então ele ligou para a mãe da adolescente, avisando que a garota estava no local. A genitora acionou a polícia, que foi até o local, e fez a perícia na residência.
A vítima passou por exame de corpo delito e foi ouvida na delegacia. O caso foi registrado como ‘Estupro de vulnerável’ na Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Campo Grande
Veículo Hyundai IX35 estava carregado com 895 kg de maconha
Segurança
MS cria programa para reforçar combate à violência doméstica
Educação
Estudantes do 8º e 9º ano e professores podem se inscrever até 30 de setembro
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS