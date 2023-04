Pais se assustam com ameaça de massacre e PM faz ronda em escola

Divulgação

O Policiamento Comunitário do 10BPM acionada até a Escola Municipal Professora Maria Lúcia Passarelli, no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande, nesta quarta-feira (5).

Moradores se assustaram nesta quarta, após denúncia de que um aluno armado estaria na escola. De acordo com apurado, pais de alunos ficaram muito assustados. "A gente ligou pra escola várias vezes e só diziam que estava tudo normal, mas tinham várias viaturas na frente do colégio", disse um deles.

Segundo a Semed (Secretaria Municipal de Educação), o caso era um alarme falso. "Durante a aula de Língua Portuguesa, um aluno em tratamento psiquiátrico, na tentativa de chamar a atenção da professora que estava no quadro, disse na sala de aula que estava com uma arma e queria usá-la", diz a nota da Semed.

De acordo com a assessoria da secretaria, a coordenadora estava próximo à sala quando tudo aconteceu e viu a movimentação. O aluno foi identificado com ajuda da professora e a Guarda Civil Metropolitana foi acionada. Já a Polícia Militar, ao saber do caso, foi à unidade escolar para prestar apoio.

"A Guarda Civil Metropolitana fez a revista e não encontrou nenhuma arma com o aluno, constatando que tudo não passava de um comportamento inadequado dele ao dizer que estava em posse de uma arma de fogo", finaliza a nota da Semed, complementando que a mãe do estudante foi chamada à escola, entendeu a gravidade da situação e o caso foi registrado em ata, resultando em suspensão de três dias para o aluno, a partir de segunda-feira.