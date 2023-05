Hemosul recebe doações para atender rede hospitalar de MS

Com estoque em baixa, o Hemosul Coordenador, em Campo Grande, recebe doações de sangue nesta sexta-feira,12 e sábado,13), para atender a rede hospitalar de Mato Grosso do Sul. O Hemosul está com baixo estoque de sangue e em situação de emergência para os tipos “O” positivo e negativo – com 7% e 5% de capacidade, respectivamente.

Para manter as doações de sangue e continuar atendendo pacientes e hospitais durante o Hemosul convoca os doadores de sangue a comparecerem em Campo Grande e também nas unidades coletoras do interior do Estado.

Na Capital além do Hemosul Coordenador, as doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional. E no interior as unidades coletoras funcionam em Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã, Paranaíba e Coxim. A rede também possui unidades de armazenamento e distribuição em Aquidauana, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

No Hemosul Coordenador, em Campo Grande, as doações podem ser feitas de segunda a sexta das 7h às 17h e aos sábados das 7h às 12h.

As doações também podem ser feitas na Santa Casa e no Hospital Regional (HRMS), que funcionam das 7h às 12h – de segunda a sexta-feira.

Como doar

Para doar basta comparecer à unidade com documentos pessoais, estar bem alimentado e bem de saúde. Também é necessário ter entre 16 a 69 anos e pesar 51 kg ou mais. Além disso, é importante ficar atento ao intervalo para quem se vacinou contra a covid (Coronavac 48h, já Astrazeneca, Pfizer e Janssen intervalo de 7 dias).

O Hemosul também reforça que doenças respiratórias deixam o doador inapto enquanto estiver doente. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano com intervalo mínimo de dois meses. Mulheres podem doar até três, com intervalo mínimo de três meses.