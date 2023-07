Passarela de contemplação é liberada para visitas no Bioparque este sábado

A partir de agora o público que visitar o Bioparque Pantanal terá acesso à Passarela de Contemplação. O espaço oferece um contato maior com a natureza e é uma oportunidade única para a observação de aves e outros animais no Parque das Nações Indígenas. Neste sábado, 8, praticantes de “passarinhada” estarão no local para registrar os melhores momentos e as espécies do entorno.

De acordo com o resultado do último Global Big Day, evento em que observadores de aves do mundo registram o maior número de espécies possível em 24 horas, Mato Grosso do Sul registrou 347 espécies em 248 hotspots.

Para a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, o objetivo é transformar o local em um ponto de encontro, lazer, contemplação e conscientização ambiental. “Nós somos privilegiados com a natureza a nossa volta, o parque é o habitat natural de uma diversidade de aves, é uma oportunidade de conscientizar os visitantes sobre a preservação do nosso ecossistema, promovendo assim o turismo ecológico”.

A “Passarinhada” acontecerá neste sábado, 8, a partir das 6h30. As vagas são limitadas e a inscrição pode ser feita pelo link https://bit.ly/Vem-Passarinhar-BioparquePantanal. Já o público em geral terá acesso ao local no horário de visitação do complexo.