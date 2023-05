Pedestre morre atropelado por ônibus em Campo Grande

TopMídiaNews

Pedestre – ainda não identificado – morreu atropelado por um ônibus do transporte coletivo, na manhã deste sábado, 27, na Rua Nove, no Nova Campo Grande, em Campo Grande.

Conforme informações do site TopMídiaNews, a dinâmica do acidente, que ocorreu entre as ruas 104 e 102, está em apuração.

Por uma foto tirada por um popular, é possível ver que a roda do ônibus ficou na altura da cintura da vítima