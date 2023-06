Percurso da Maratona de Campo Grande contemplará principais pontos turísticos e belezas da capital

O contato com os principais pontos turísticos e as belezas da Cidade Morena é um dos focos da segunda edição da Maratona de Campo Grande, que será realizada no dia 2 de julho. O evento tem apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

Com largada dos altos da Avenida Afonso Pena, a prova mais longa, de 42 quilômetros e 195 metros, vai parar o trânsito da cidade e apresentar as belezas da capital sul-mato-grossense aos corredores. O percurso contemplará locais históricos e turísticos como o Bioparque Pantanal, a Rua 14 de Julho, o Horto Florestal e o Parque dos Poderes, além Praça Esportiva Belmar Fidalgo, tradicional espaço para práticas esportivas, e a Câmara Municipal.

Na primeira edição, realizada em 2022, o evento recebeu cerca de 32% de visitantes de outras cidades e até mesmo de outros estados brasileiros, público esse que movimentou a rede hoteleira, bares, restaurantes e meios de transportes da Capital. Neste ano, a expectativa é de dobrar o número de inscritos, atraindo 2 mil corredores e mais de 7 mil pessoas nos três dias de evento.

Sobre a prova

A Maratona de Campo Grande será realizada no dia 2 de julho, com largada e chegada na Cidade da Maratona, nos altos da Afonso Pena, e percurso pelas ruas da Capital. A prova terá, além da maratona que carrega no nome, percursos de 7 km, 21 km e o kids, para crianças de 3 a 13 anos. Além das provas, haverá outras programações na Cidade da Maratona, de 30 de junho a 2 de julho, como shows, palestras e atrações culturais com entrada franca. Na primeira edição foram mais de mil participantes, e para 2023 a expectativa é de 2 mil corredores em todas as modalidades e cerca de 7 mil pessoas circulando pelo evento. Haverá distribuição de cerca de R$ 11 mil reais em dinheiro + troféus e medalhas para todos os participantes. As inscrições estão no quarto e último lote e as vagas são limitadas.

Serviço

A 2ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada no dia 2 de julho, na capital de Mato Grosso do Sul. A realização é da Adac – Associação Desportiva Atletas de Cristo e a organização é da Agência H2O Ecoturismo. Patrocinador master: MSGÁS – Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul. Apoio: Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e Prefeitura de Campo Grande. Mais informações pelo Instagram @maratonacampogrande. Inscrições, mapas de altimetria e demais detalhes pelo site: www.maratonadecampogrande.com.br.