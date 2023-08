PF deflagra operação para combater fraudes no registro de comércio de armas

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (29), a Operação Veridicitá, em Campo Grande. A ação tem como objetivo de elucidar possíveis fraudes na concessão de certificados de registro – CR’s de armas de armas de fogo.

Conforme as informações policiais, as equipes estão na rua desde as primeiras horas da manhã cumprindo dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal da Capital.

O nome da operação faz alusão a necessidade de se apurar a veracidade dos certificados de capacidade emitidos por profissionais credenciados e instrutores de tiro, sem a efetiva realização de curso e/ou provas, com objetivo de facilitar a venda/compra de armamento.