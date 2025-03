PM da Reserva esfaqueia vizinho na Capital

Rua onde crime aconteceu / Murilo Medeiros, Campo Grande News

Um policial militar aposentado, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), suspeito de esfaquear na cabeça e no tórax, o seu vizinho de 60 anos. O crime ocorreu na Rua Generoso Leite, na Vila Nasser, em Campo Grande.

O policial e a vítima costumavam brigar quando estavam embriagados, relatou testemunha ao Campo Grande News. Hoje, por motivos ainda desconhecidos, eles discutiram, e durante o desentendimento, o suspeito golpeou o idoso.

A vítima foi socorrida consciente e orientada, sendo levada à Santa Casa. Entretanto, o estado de saúde do idoso é considerado grave.

Quando a polícia chegou ao local do crime, o policial fugiu correndo para dentro de sua residência. Durante a fuga, ele descartou a faca no quintal e se escondeu em um dos cômodos da casa. Após a chegada da equipe de negociação do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), o suspeito se entregou.

A polícia informou que nem o suspeito nem a vítima estavam embriagados no momento do incidente. Também foi revelado que o policial da reserva sofre de transtornos mentais.

A quadra da rua onde o crime ocorreu foi isolada. O policial foi preso em flagrante e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Conforme relatos de vizinhos que preferiram não se identificar por medo, o policial tem uma arma e uma foice guardadas em casa. Além disso, costuma andar pelas ruas da região com uma algema.

"De vez em quando, eles discutiam e brigavam, sempre por causa de bebida, mas nunca com esse nível de agressão. Ele anda pela rua com uma faca para ameaçar os outros. Todo mundo sabe que ele é meio doido. A mulher dele fugiu porque ele a ameaçava. Com a gente, é só 'bom dia' e 'boa tarde'", relatou um morador.

Outra vizinha revelou que o policial sempre arrumou confusão com todos no bairro. "Ele é desse jeito aí, tomara que não volte nunca mais. Sempre provocou todo mundo por aqui. Já o vi discutindo muito com a vítima, mas ele discute com qualquer um. Eu não tenho medo dele, tenho raiva. A mulher dele foi embora no fim do ano passado porque ele a maltratava muito", afirmou, acrescentando que já foi ameaçada de morte pelo policial.