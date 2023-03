Polícia apura morte de criança com arma de familiar em Campo Grande

Caso foi registrado na Deam / (Foto: Henrique Arakaki,Midiamax)

A Polícia Civil está investigando a morte de um menino, de 12 anos, no começo da noite deste sábado ,25, no bairro Coophavila, em Campo Grande. A vítima teria manuseado uma arma, que seria do seu avô, mas que estaria sendo portada ilegalmente.

Segundo o portal Top Midia News, a criança chegou a ser resgatada por um familiar que estava na casa logo após a criança ter sido atingida por um disparo. O atendimento médico aconteceu no Hospital Regional, mas no entanto, a vítima não resistiu.

Ainda não há informações concretas sobre o caso, já que não há detalhes se a criança é quem manuseava de fato a arma.

O GOI (Grupo de Operações e Investigações) esteve no local acompanhando a ocorrência. Primeiramente, quem atendeu a situação foi a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que trata dos casos envolvendo menores de idade durante os finais de semana.