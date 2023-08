Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas no Parque do Lageado

A Polícia Civil, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações), prendeu na noite de ontem, 26/08, um homem por tráfico de drogas no Parque do Lageado em Campo Grande-MS. Ele foi conduzido em flagrante para a DEPAC-CEPOL (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

Segundo apurado, uma equipe do GOI estava em diligências pelas redondezas quando, em uma esquina conhecida por ser ponto de venda de drogas, se depararam com um traficante no momento em que ele entregava a droga para um usuário em uma motocicleta. Nesse momento, o traficante subiu na motocicleta e juntamente com o usuário tentaram fugir, momento que se acidentaram com a motocicleta.

O traficante ainda tentou fugir a pé, porém foi capturado pelos policiais civis, à aproximadamente cem metros do local dos fatos. Com o traficante foram encontradas 132 porções de maconha, totalizando 602g da droga e dinheiro trocado.