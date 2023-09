Polícia Federal combate contrabando e descaminho em MS

Na manhã de hoje, 31, a Polícia Federal deflagrou a Operação ESCAMOTE, que tem por objetivo desarticular associação criminosa voltada aos crimes de contrabando e descaminho cometidos por funcionários de empresa de transporte de carga.

Policiais Federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão, 5 na cidade de Campo Grande/MS e 1 na cidade de Cassilândia/MS, todos expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Três Lagoas/MS.

As investigações tiveram início com a prisão em flagrante de motoristas que transportavam, com vistas a introduzir clandestinamente em território nacional, grande quantidade de mercadorias. Evidenciou-se que outros crimes da mesma natureza já haviam sido praticados de maneira idêntica.

Diante destas informações foi possível identificar os envolvidos e o modo de atuação, escondendo mercadorias contrabandeadas em meio às cargas.

As penas somadas dos diversos crimes praticados pelos integrantes da associação criminosa podem chegar a até 26 anos de reclusão.