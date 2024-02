Polícia identifica homem que morreu carbonizado em subestação de eneregia

Divulgação

A perícia da Polícia Civil conseguiu identificar nesta terça-feira (06), o homem encontrado carbonizado em uma subestação de energia em Campo Grande. Trata-se de Jorge Hermenegildo Staskowian Junior, 35 anos.



Conforme divulgado pela polícia, ele possuía várias passagens policiais por furto, furto qualificado, portar drogas para consumo e tráfico de drogas.



Explosão



A suspeita é de que o homem teria invadido a subestação com a intenção de furtar fios. No entanto, ainda não está claro como ele conseguiu acessar o local, que é protegido por uma cerca elétrica.



O incidente resultou em um grande transtorno para a região, com aproximadamente 30 mil endereços ficando sem energia elétrica. A explosão que ocorreu durante a madrugada deixou muitos moradores assustados, e imagens capturadas por eles mostram as chamas e uma densa nuvem de fumaça.