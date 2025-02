Policial penal é encontrado morto em apartamento em Campo Grande

Divulgação/ Agepen

O policial penal Marco Antônio Leguizamon, de 53 anos, foi encontrado morto na noite deste sábado (8) em seu apartamento, localizado no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, ele estava afastado das funções há cinco meses devido a um tratamento psiquiátrico.



De acordo com o portal Campo Grande News, Marco havia passado o dia ingerindo bebida alcoólica e, já em casa, sofreu uma crise depressiva, chegando a avisar pessoas próximas sobre sua intenção de tirar a própria vida. Familiares tentaram socorrê-lo, mas, antes que pudessem intervir, ele concretizou a ameaça.



Um vizinho, ao ouvir o disparo, acionou a Polícia Militar, que encontrou o policial penal caído no apartamento. A área foi isolada para perícia, e uma pistola semiautomática calibre .380 foi apreendida no local.



O presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Sinsap-MS), André Luiz Santiago, esteve no local para prestar apoio à família e destacou a necessidade de atenção à saúde mental dos profissionais da categoria. "É a segunda pior profissão do mundo", afirmou.



O Sinsap-MS emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda do servidor. “Marco atuou em várias unidades penais, deixando muitos colegas e amigos consternados com sua partida. Este é um momento de dor para todos que conviveram com ele, especialmente para seus familiares, a quem expressamos nossas mais sinceras condolências”.



A entidade também fez um alerta sobre a importância do acolhimento emocional dos profissionais do sistema penitenciário. “A profissão de policial penal exige uma entrega constante, enfrentando desafios diários que impactam não apenas a rotina de trabalho, mas também a saúde mental. Tragédias como essa nos fazem refletir sobre a importância do apoio mútuo e do cuidado com o bem-estar dos colegas”.



O caso segue em investigação.