Presidente da CBF cumpre agenda em MS e acompanha obras do Morenão

O presidente da CBF, Samir Xaud, de óculos ao centro, visitou as obras de recuperação do Estádio Morenão / Reprodução

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, visitou as obras de recuperação do Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande, na manhã desta quarta-feira (02). A agenda reuniu autoridades ligadas ao futebol de Mato Grosso do Sul e antecede a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol na capital sul-mato-grossense, marcada para esta quinta-feira (03).

Durante a visita ao estádio, Samir acompanhou as intervenções realizadas no principal palco do futebol estadual, que está inativo desde 2022. O Morenão passa por obras após a concessão da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) ao Governo do Estado, com a troca do gramado contando com apoio da CBF.

Entre os presentes durante a agenda esteve o experiente meio-campista sul-mato-grossense Jean, com histórico por clubes como Palmeiras, Fluminense e São Paulo e que, atualmente, é jogador do Pantanal.

A passagem do dirigente por Campo Grande ocorre em razão da inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, projeto construído a partir de uma proposta de compensação às capitais que ficaram fora do grupo de cidades-sede da Copa do Mundo de 2014.

A cerimônia de inauguração está marcada para as 08h30 desta quinta-feira (03). Samir Xaud deve participar do evento acompanhado dos diretores e campeões mundiais Branco e Edmilson.

Homenagens

Antes, ainda nesta quarta-feira, a agenda do presidente da CBF inclui uma cerimônia de homenagens promovida pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul).

O evento está previsto para as 17h, no auditório do Bioparque Pantanal, e contará com a participação do governador Eduardo Riedel (PP), além de autoridades e representantes do futebol sul-mato-grossense.