Princípio de incêndio evacua igreja em Campo Grande

Fiéis do lado de fora da igreja após princípio de incêndio / Campo Grande News

Um princípio de incêndio em uma das mais conhecidas igrejas de Campo Grande no início da noite de domingo (29), interrompeu o culto e fez com que 900 fiéis deixassem o local.

O caso ocorreu na Igreja Batista Memorial, localizada na 13 de Maio na altura do Bairro São Francisco.

A causa da fumaça foi um superaquecimento no padrão de energia elétrica. Ninguém se feriu, segundo publicado pelo Campo Grande News.

O responsável pelo local, o pastor Christian Doerzbacher confirmou as informações. Ele informou que os bombeiros foram o local. "Tinha um fogo na conexão dos fios da rua com o padrão. Eles vieram com dois jatos de água".

Tudo começou por volta das 18h30, quando as luzes da recepção começaram a oscilar e, logo em seguida, se apagaram. O problema não se limitou à recepção; as luzes do estacionamento e dos banheiros também apagaram, deixando boa parte do ambiente no escuro. Junto ao apagão, um cheiro forte de queimado, semelhante ao de um curto-circuito, começou a se espalhar pela igreja.

Na tentativa de compreender e solucionar a situação, um grupo de membros da igreja se dirigiu ao lado de fora para investigar o que estava acontecendo. Enquanto isso, faíscas começaram a surgir, e a fumaça foi se espalhando pela igreja. O culto então foi interrompido e as cerca de 900 pessoas saíram do local.