Professor Carlão organiza 6ª Corrida e Caminhada Sangue Bom em Campo Grande

Professor Carlão promove a corrida / Redes Sociais

O presidente do Instituto Sangue Bom, professor Carlos Alberto Rezende (Prof. Carlão), informou ao O Pantaneiro que dia 15 de maio ocorre a cerimônia de lançamento da 6ª Corrida e Caminhada Sangue Bom. O evento é 100% solidário em prol do Hospital do Câncer Alfredo Abraão e da Apae Campo Grande.

"A única corrida 100% solidária e todo valor arrecadado é sempre destinado aos hospitais que trabalham com câncer. Vamos dividir 50% para Apae de Campo Grande e 50% para o Hospital do Câncer", disse o professor Carlão.

Ele explica ainda que a sexta edição da corrida acontecerá em Campo Grande. Vai ter uma caminhada de 3 km e dois percursos de corrida com 5 km e 15 km. Todos os participantes ganham medalhas de participação e os primeiros lugares também levam troféus.

"A corrida foi feita em todos os anos. Paramos só na pandemia porque não podia. E a gente convoca a população a participar, pois temos um preço acessível. A gente corre atrás de patrocinadores justamente para não ter despesa e todos esses valores arrecadados serem destinados."

Lançamento da 6ª Corrida e Caminhada Sangue Bom.

Data: 15 de maio

Local: Hospital Alfredo Abrão- Saguão Ambulatório, Rua Marechal Rondon 1053- Centro.

Horário: 9h