Professor municipal de inglês é preso por estupro de 14 alunos

Caso está sendo investigado pela DEPCA / (Foto: Divulgação)

Um professor de inglês da rede municipal de Campo Grande, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira (10) acusado de estuprar alunos entre 4 e 11 anos. Cerca de 14 vítimas foram identificadas.

Segundo a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), o autor foi preso em casa, no bairro Recanto das Paineiras, e era investigado desde novembro. A delegada Anne Karine Trevisan, titular da DEPCA, disse ao Jornal Midiamax que as vítimas eram da pré-escola ao 5º ano. As crianças foram ouvidas em depoimento especial.

As vítimas confirmaram os abusos, contando que o abusador aproveitava os momentos em que elas ficavam sozinhas com ele na sala de aula ou quando iam levar atividades para ele corrigir e aproveitava para colocá-las em seu colo e passa as mãos nos órgãos genitais, sendo a maioria das vítimas meninos.

Ainda conforme o jornal, o professor prometia balas para as vítimas e entregava o celular para que elas pudessem usar a internet, como forma de distração.

Ele negou os estupros em interrogatório, mas confirmou que tinha hábito de beijar e abraçar seus alunos, mas, segundo ele, era apenas um gesto de carinho.

Professor foi afastado das aulas

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou que afastou o professor da Rede Municipal de Ensino após ter conhecimento do caso. E emitiu nota sobre o caso.

“Cumpre esclarecer que o caso já é de conhecimento da escola e da Semed e todas as medidas foram tomadas para o atendimento socioemocional e psicológico dos alunos e das famílias. A unidade escolar e a Semed estão dando o suporte necessário para garantir o bem-estar dos alunos e seus familiares. A Semed não tolera qualquer tipo de violência dentro e fora do ambiente escolar”.