Programa TCE na Medida finaliza com premiação aos vencedores

Após três meses do início do programa desenvolvido pelo TCE-MS para incentivar os servidores a adotarem hábitos de vida saudável, e estimular na prática de atividade física, o “TCE na Medida” encerrou com uma programação especial, na manhã desta terça-feira (24). O auditório da Escoex ficou “pequeno” com o grande número de servidores que participaram do evento que teve direito a palestra, apresentação de dança, premiação dos vencedores, coffee break, música ao vivo e muita emoção.

Prestigiando o evento, o presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, destacou que sua gestão está pautada no compromisso com o bem-estar dos servidores. “Parabenizo a todos vocês que aderiram e participaram deste programa que veio para agregar mais saúde para vocês servidores, que fazem o Tribunal de Contas. Estão todos de parabéns”.

Quase 200 servidores aderiram ao programa e puderam ser acompanhados de perto pelos especialistas parceiros do projeto. De acordo com a gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, Tatiana Bazan, destacou que dessa vez, o programa superou as expectativas. “Além de estimular a atividade física e o hábito saudável de alimentação, era trazer o servidor para ter mesmo essa interação. Essa foi a primeira edição que se estendeu por três meses, e agora quem sabe para ano que vem se estenda para o ano todo”, declarou Bazan.

A diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas, Elaine Góis, destacou que ter chegado na reta final do desafio, é motivo de conquista para os servidores participantes. “Chegamos na reta final desse desafio, porém ele não tem um fim hoje, esse projeto de qualidade de vida para os servidores que reflete diretamente em sua saúde, em seu bem-estar físico, pessoal, profissional, reflete em sua produtividade, em seu convívio com amigos e familiares. Nossos servidores estão muito empolgados, esse primeiro desafio de três meses que hoje se encerra, é só um pontapé daquilo que a gente tem planejado para a qualidade de vida do servidor, e estamos felizes com os resultados”.

Para Maria Rita Teixeira, nutricionista que acompanhou de perto o grupo de quase 200 servidores que aderiram ao programa, o projeto ter sido realizado ao longo de três meses, foi determinante para promover grandes e significativas mudanças na vida de muitas pessoas do Tribunal de Contas. “O que o Tribunal de Contas de MS proporcionou para as pessoas que estão aqui, é de um valor imensurável, uma mudança e acredito que grande parte dessas pessoas viraram uma chave. Uma mudança sustentável, porque não é um desafio de 21 dias que as pessoas emagrecem e depois volta tudo ao que estava. Muitas pessoas mudaram o estilo de vida com esse projeto. Esse é o formato que trouxe resultados reais na vida das pessoas”.

O palestrante da manhã, o médico Daniel Figueiredo, pontuou que a medicina preventiva é importante para que se possa entender como funciona o nosso corpo e de que ele precisa de várias substâncias, para o bem-estar, e com menos incidência de doenças crônicas. “Quanto mais alterado seu sistema estiver, geralmente pode evoluir para doenças crônicas. Com a medicina preventiva você não precisa adoecer para tomar medidas de tratamento. Esse programa TCE na Medida, tendo a continuidade na vida de cada pessoa com a prevenção, é mais qualidade de vida”.

O TCE na Medida premiou os 5 primeiros colocados nas categorias masculino e feminino. Para o servidor Sérgio Murilo, conquistar o primeiro lugar foi muito gratificante, e o resultado de que tudo valeu a pena. “Saúde em primeiro lugar, e depois que a gente começa a fazer os exercícios e cuidar da alimentação, o retorno é imediato, tanto no sono, quanto na qualidade de vida. Vamos continuar porque o Tribunal de Contas está investindo muito no servidor e é isso o que importa”.

Pelas mulheres, a servidora Marina Wirtti, conseguiu o primeiro lugar e comemora a conquista ressaltando a união do grupo. “O programa serviu para que a gente estivesse pudesse estar junto, para nos dedicarmos e olharmos para nós mesmos, porque quando estamos bem com nós mesmos, tudo a nossa volta melhora. E o TCE na Medida para mim foi fundamental. E vamos continuar nessa caminhada, eu acho que a parte mais difícil já passou, todo começo é difícil, mas depois que a gente inicia, vendo os resultados, é um incentivo a mais para continuarmos”.

Dança da Vida

Outro grupo que também se destacou com o TCE na Medida foi o das servidoras que fizeram aulas de dança do ventre, com a professora e bailarina, Nidal Abdul. No evento, elas apresentaram o que aprenderam durante os meses do programa. Mulheres, mães, avós, auditoras de controle externo, que se superaram e mostraram na apresentação, um show de amor à vida e gratidão pela oportunidade alcançada com as aulas proporcionadas pelo TCE-MS.

“Muito obrigada presidente Jerson Domingos por sua sensibilidade e atenção com todos os servidores, em poder proporcionar, em especial a essas mulheres, servidoras, poderem conhecer a cultura árabe, e a dança, que não é somente uma dança, e sim um momento especial, um divisor de águas, para que todas pudessem estar aqui hoje se superando e apresentando aqui a coreografia”, agradeceu Nidal Abdul.