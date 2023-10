Projeto 'Amigos do Parque' completa 7 anos e se consolida como local de lazer para famílias

Arquivo pessoal/ Portal do MS

Dia 22 de outubro de 2016, um sábado que amanheceu diferente no Parque dos Poderes. Pela primeira vez uma das vias das Avenidas do Poeta e Desembargador José Nunes da Cunha, no Parque dos Poderes, estava fechada e a partir daquele momento aos sábados, domingos e feriados estariam sempre fechados para a prática de atividades físicas e lazer, tornando assim o Parque um local para a população frequentar com mais segurança e conforto.

O Projeto “Amigos do Parque”, surgiu com a aprovação da lei estadual nº 4682/2015 de autoria do então deputado estadual Beto Pereira. Sete anos depois, os sul-matogrossenses já se acostumaram a ter as vias fechadas para praticar seu exercício ou passear com a família seguramente pelo local. Frequentador e trabalhando no local desde 2008, o Personal Trainer e Nutricionista Rodrigo Mendes falou da importância que o projeto trouxe para a família.

“Comecei a trabalhar com esporte no Parque dos Poderes em 2008 quando era estagiário em um grupo de corrida, então aos finais de semana, junto a outros grupos de corrida na época, a demanda de treinos e o número de alunos era relativamente grande, mas sentíamos falta de segurança nos treinos comparado aos dias atuais. Nestes anos de projeto onde uma via do Parque é fechada para os carros, podemos observar o aumento significativo de praticantes esportivos como corrida, ciclismo, skate, patinação, entre outros. E, sem deixar de citar, o aumento do número de famílias que aproveitam essas oportunidades para unir o incentivo de se manter em movimento e criar uma memória afetiva entre pais e filhos de uma forma positiva”.

A prova de que o projeto deu certo, foi a inauguração do Centro de Multiplo Uso “Arquiteta Zuleide Simabuco Higa” no último dia 8 pelo Governador Eduardo Riedel. O espaço conta com sanitários masculino e feminino, banheiro especial, fraldário, multiestação de ginástica ao ar livre, um totem de vaporização de água, bebedouro, playground, calibrador de pneus, bebedouro para pet, kit coletor de fezes de animais e kit de ferramentas para bicicletas, além de uma lanchonete, sala de estar e um espaço que servirá de base operacional para os Agentes de Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), que são os responsáveis pelo fechamento e segurança do local.

O chefe de fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, falou da evolução e das conquistas no local que trazem benefícios à população. “No começo era a Polícia Militar a responsável pelo fechamento do local. No primeiro semestre de 2018, conversamos com eles e com a Sejusp e assumimos o fechamento e patrulhamento do Parque dos Poderes. Foi uma crescente, tínhamos viaturas que não eram caracterizadas e fomos evoluindo. Em 2022 recebemos novas viaturas, fardamento, equipamos os agentes com coletes balísticos e agora a base operacional era o que faltava, os agentes não tinham local para poder fazer a refeição, local para registrar as ocorrências e quando veio a ideia do espaço multiuso, foi criada uma base para o Detran no espaço”.

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, o local se tornou um cartão postal da cidade e destacou a importância da participação dos agentes na segurança local. “Na realidade o Parque dos Poderes virou mais um cartão postal de Campo Grande, uma utilização e aceitação enorme da população. Importante relembrar o investimento que o Governo do Estado fez na revitalização do Parque dos Poderes e naquela ocasião, o Detran foi acionado e cumprimos nossa parte na sinalização. Nossa participação no Parque dos Poderes é constante, a população gosta da presença dos nossos agentes no policiamento e fechamento do Parque e essas coisas só vão fazer com que o Detran-MS esteja cada vez mais presente nessa área”.

Rudel também avaliou positivamente a homenagem feita a arquiteta Zuleide Higa. “Merecida homenagem que o Governo do Estado fez para a arquiteta Zuleide Higa, que tem uma história de obras urbanas aqui em Campo Grande. Tive o prazer de trabalhar com ela na Prefeitura e no Governo do Estado inúmeras vezes. A Zuleide, inclusive, foi uma das arquitetas da nova rodoviária de Campo Grande, acertadíssima a indicação do nome dela”.