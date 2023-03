Projeto Padrinho promove Campanha de Páscoa em MS

Além de suprir as necessidades básicas, a campanha também busca a solidariedade da população para fazer uma Páscoa mais doce / Divulgação

O objetivo é arrecadar brinquedos, roupas (do RN ao G adulto), sapatos (do RN ao 43 adulto), fraldas (todos os tamanhos), leites de suplementação, leites de caixa e ovos de Páscoa.

A coordenação do projeto explica que sempre há a necessidade de repor o estoque de roupas e calçados, isto porque, quando a criança ou adolescente deixa a unidade de acolhimento, leva consigo o enxoval com seus itens pessoais de vestuário e até roupas de cama e cobertores.

Outra necessidade neste momento é com relação a fraldas e leites de suplementação para atender aos bebês acolhidos, incluindo recém-nascidos.

Além de suprir as necessidades básicas, a campanha também busca a solidariedade da população para fazer uma Páscoa mais doce para estes pequenos.

As doações podem ser entregues na sala do Projeto Padrinho, das 12 às 18 horas, no piso térreo do Fórum Heitor Medeiros, localizado na Rua da Paz, 14. A campanha se estende até o dia 24 de março.