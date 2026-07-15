Radares deixam fase educativa e passam a aplicar multas em Campo Grande

Radares operavam com caráter orientativo desde o dia 30 de junho / Divulgação

Os novos radares de fiscalização eletrônica instalados em Campo Grande começam a aplicar multas a partir desta quarta-feira (15). Após 15 dias de funcionamento em caráter educativo, os equipamentos entram oficialmente em operação para registrar infrações de trânsito.

Ao todo, oito controladores de velocidade foram instalados em importantes vias da capital sul-mato-grossense, entre elas as avenidas Afonso Pena, Bandeirantes, Gury Marques, Ministro João Arinos, Duque de Caxias e Euler de Azevedo. A medida faz parte das ações da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) para reforçar a segurança viária e reduzir acidentes provocados pelo excesso de velocidade.

Desde o dia 30 de junho, os radares operavam apenas com caráter orientativo. Nesse período, os painéis eletrônicos exibiam aos condutores a velocidade registrada e o limite permitido em cada trecho, sem emissão de notificações ou aplicação de penalidades.

Com o fim da fase de adaptação, os equipamentos passam a fiscalizar o tráfego de forma definitiva. A partir de agora, os motoristas que ultrapassarem a velocidade máxima estabelecida estarão sujeitos às multas e demais penalidades previstas no CTB (Código de Trânsito Brasileiro).

Segundo a Agetran, o objetivo da fiscalização eletrônica é estimular o cumprimento das normas de circulação e tornar o trânsito mais seguro para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. O órgão reforça que respeitar os limites de velocidade é uma das principais medidas para reduzir acidentes e preservar vidas.

