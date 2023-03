Rally da Pecuária chega ao apresentando cenário de preços e mercado de carne em Campo Grande

O desempenho da pecuária do Mato Grosso do Sul é um dos temas do evento técnico / Arquivo/ Portal do MS

O Rally da Pecuária 2022/2023 acontece na quinta-feira, dia 30 de março, a partir das 17h, no Sindicato Rural de Campo Grande. O desempenho da pecuária do Mato Grosso do Sul é um dos temas do evento técnico.

O Estado detém o terceiro maior rebanho do Brasil, com 22,5 milhões de cabeças, segundo critério adotado pela Athenagro, organizadora do Rally. A Pesquisa Pecuária Municipal, realizada pelo IBGE, apontou 18,6 milhões de cabeças em 2021, colocando o MS como quinto maior rebanho do país. É o segundo estado em abate de animais, com 3,3 milhões de cabeças, ou 11% do total abatido sob fiscalização.

Mauricio Palma Nogueira, coordenador do Rally da Pecuária, explica que o Mato Grosso do Sul foi o quinto maior exportador de carne bovina em 2022, com US$1,13 bilhão e 279 mil toneladas, segundo dados da Secex. A China é o maior comprador da carne sul mato-grossense, com 28,3% da quantidade embarcada em 2022. Em seguida estão EUA e Chile, cada um com cerca de 13% dos embarques.

“Nos dois primeiros meses de 2023, porém, o MS tornou-se o terceiro maior exportador de carnes, totalizando US$171 milhões e 48,3 mil toneladas embarcadas”, afirma. No mesmo período, os EUA passaram a China em importações de carnes do estado, com 29,2% do total exportado, e a China somou 25%, já com o impacto do autoembargo. O Chile se mantém em terceiro, com 10,8%.

“É importante destacar que os produtores e frigoríficos enfrentarão desafios nos próximos anos para atender toda a demanda até 2030, como a elevação dos custos de produção e os juros mais altos para tomada de capital. Nos últimos cinco anos, os custos de produção em uma fazenda comum de pecuária de corte cresceram 12% ao ano, em média. Esse aumento foi causado pelo cenário global, impactado pela pandemia e pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e pelo aumento nas cotações do dólar” explica Nogueira.

No evento, entre outros temas, o coordenador do Rally abordará projeções de preços e perspectivas do ciclo pecuário; as perspectivas para carne bovina até 2030; investimentos e mudança no orçamento das fazendas; pastagens e o aumento do peso médio de carcaça na região; metano/carbono pela ótica dos resultados nas fazendas e o cenário atual para o mercado de proteínas. Inscrições gratuitas pelo site www.rallydapecuaria.com.br.

O evento técnico integra o roteiro da quarta equipe do Rally da Pecuária, que volta a campo a partir do dia 27 de março, segunda-feira, percorrendo as regiões de Campo Grande, Miranda, Aquidauana e Três Lagoas.

O rally

Em sua 11ª edição, com patrocínio da Ihara e da Mosaic Fertilizantes, a expedição segue novo roteiro de visitas a produtores e coleta de amostras de pastagens. Ao contrário das edições anteriores, o Rally ocorrerá ao longo de nove meses, com equipes dedicadas às visitas presenciais, levantando, entre outros aspectos, as pastagens e sistemas de produção, nutrição e estratégias de terminação, reprodução e sanidade.

Ao longo do Rally, os técnicos levarão informações aos produtores e técnicos de campo e realizarão oito eventos regionais in loco, com temas relacionados ao mercado, produtividade e sustentabilidade, além de dois eventos especiais – com foco no mercado de pecuária de corte – ampliando assim a abrangência da expedição.

No campo, a equipe técnica percorreu, desdeo dia 16 de novembro, os estados de Goiás – saindo de Goiânia e passando pelas regiões de Rio Verde, e Nova Crixás - seguindo para o Tocantins (região de Gurupi) e Pará (Redenção), e chegando em Palmas (TO). A segunda equipe teve início em 11 de dezembro, saindo do Tocantins em direção ao Mato Grosso, onde percorreu as regiões de Vila Rica, Ribeirão Cascalheira, Barra do Garças, Rondonópolis – cidade que sediou evento técnico -, Cuiabá e Pontes e Lacerda, encerrando a etapa em 17 de dezembro em Vilhena, Rondônia. A terceira equipe visitou as regiões de Vilhena, Rolim de Moura, Ji-Paraná e Porto Velho, onde realizou evento técnico.

Serviço:

Evento técnico regional do Rally da Pecuária

Local: Sindicato Rural de Campo Grande – Rua Raul Pires Barbosa, 116 – Bairro Miguel Couto

Data:30/03, às 17h

Inscrições:Inscreva-se gratuitamente no evento regional do Rally da Pecuária 2022/23 em Campo Grande/MS (rds.land)