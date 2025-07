Rapaz é atacado por três pitbulls e tem aorta rompida

PMMS, Divulgação

Um rapaz de 21 anos, foi socorrido em estado grave, após ser atacado por três pitbulls, na noite de sábado (12) quando a vítima esperava uma pizza na residência do amigo, localizada na Rua Ouro Branco, Bairro Jóquei Clube, em Campo Grande.

Segundo informações do Campo Grande News, a PM (Polícia Militar), informou que a equipe do 10º Batalhão foi acionada durante patrulhamento no bairro por volta das 20h30 por testemunhas que contaram sobre o ataque de cães ao rapaz.

Quando os militares chegaram encontraram a vítima caída com lesões nos braços, pernas e nádegas, além do rompimento da artéria no braço esquerdo e a orelha dilacerada.

O dono dos cachorros é um homem de 60 anos, no entanto, quem atendeu a polícia foi o filho dele, um rapaz de 20 anos. Ele contou que estava em casa com um amigo e os dois decidiram pedir uma pizza, porém, quando o entregador chegou os animais ficaram agitados e atacaram o jovem.

A vítima foi socorrida para a Santa Casa por conta da gravidade dos ferimentos. O dono dos cachorros foi levado para a delegacia onde o caso foi registrado.

Vizinhos - Segundo os vizinhos, os cachorros não costumam sair da residência, mas um deles é fêmea e teve filhotes recentemente. Uma das mulheres contou que o dono da casa e o filho saíram para buscar refrigerante com um dos amigos do rapaz. O outro ficou no local esperando a pizza.

Quando o entregador chegou os animais ficaram agitados e o atacaram. Os vizinhos escutaram os barulhos e foram ver o que estava acontecendo.

Um deles é enfermeiro e chegou a tentar pular o muro da residência, mas não conseguiu. Quando o dono chegou, os cachorros ainda estavam em cima da vítima.

O rapaz foi arrastado para fora e o socorro acionado. O ataque durou cerca de 30 minutos, "Foi desesperador. Eu não consegui dormir. Não são animais que ficam na rua", disse uma das vizinhas.