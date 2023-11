Rapaz é confundido e leva tiro no rosto na Capital

Vítima morreu no local / Ilustrativa

Um rapaz de 22 anos foi socorrido com um tiro no rosto na noite de ontem (1°), na rua Delamare, próximo da Mercearia do Valdomiro, no Coophavila II.

Segundo registro policial, a vítima foi a pé, sozinha até o CRS Coophavila, onde recebeu atendimento médico e relatou ao Guarda Civil Metropolitano que dois indivíduos, um de camiseta vermelha e outro de cinza, em uma moto, se aproximaram, chamaram a vítima pelo nome de Yago e efetuaram um disparo em seu rosto.

Matheus, foi atingido no nariz e na UPA, foi solicitado apoio da Polícia Militar, oportunidade em que ele confirmou o relato, feito inicialmente ao Guarda.

A guarnição da Polícia Militar realizou diligências nas proximidades do endereço informado pela vítima, porém não encontrou os suspeitos e nem novas informações sobre o caso.

A vítima foi encaminhada para a Santa Casa e o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.