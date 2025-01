Reunião técnica da Fundesporte define detalhes do Festival de Verão 2025

Divulgação

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) realizará a terceira edição do Festival de Verão no dia 9 de março de 2025, em Campo Grande.

O evento, que já se consolidou como um dos principais no calendário de lazer e esportes do Estado, ocorrerá no Parque das Nações Indígenas e reunirá atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre, prometendo diversão e qualidade de vida para todos os públicos.

Entre as atrações previstas para este ano estão yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit, além de outras novidades.

Com o intuito de assegurar a qualidade e o bom andamento do festival, a Fundesporte convida grupos de corrida e parceiros envolvidos na organização do evento para uma reunião técnica no dia 12 de fevereiro, às 14 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

Na ocasião, serão apresentados os detalhes da organização, as atividades previstas e um croqui com a disposição dos espaços destinados a cada parceiro.

“Neste encontro, vamos juntos definir os últimos detalhes para que o Festival seja um sucesso ainda maior do que os anteriores. Teremos a oportunidade de apresentar as novidades deste ano, como as novas modalidades esportivas e as atrações culturais”, afirmou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Para Carlos Alberto Nabhan, diretor de Políticas Públicas de Excelência Esportiva, a reunião será fundamental para alinhar os preparativos.

“É com grande satisfação que os convido para a reunião de organização do terceiro Festival de Verão da Fundesporte. Este evento, que se tornou um marco em nosso calendário, tem como objetivo promover a prática de atividades físicas, o lazer e a cultura para toda a população”.

Serviço

Data: 12 de fevereiro (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo

Endereço: Av. Waldir dos Santos Pereira, s/n - Parque dos Poderes - Campo Grande (MS)