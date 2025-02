Riedel posta vídeo e se diz impactado com morte da jornalista Vanessa Ricarte

Reprodução, Arquivo Pessoal

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, postou em suas redes sociais um vídeo se dizendo 'profundamente impactado e indigando' com o feminicídio da jornalista campo grandense, Vanessa Ricarte, morta pelo noivo, Caio Nascimento, de 35 anos, no fim da tarde de ontem (12), na Capital.

No vídeo, Riedel disse ter ficado impactado com a morte de Vanessa, bastante conhecida na cidade. "Fiquei profundamente impactado indignado pela morte dela, pela família que passa por isso".

O governador disse ainda que infelizmente, feminicídios ocorrem com frequência no estado. "Isso não pode passar com impunidade por ninguém. Lamento profundamente, aos colegas de trabalho, à família da Vanessa, aos que estão próximos dela e que vivem esse drama do feminicídio".

Vanessa sofreu violência física e psicológica na madrugada de quarta-feira (12). Durante o dia, procurou a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) para registrar o caso e pedir medida protetiva.

Voltou à casa dela, no bairro São Francisco, no fim da tarde de ontem para pegar seus pertences. Ela estava com um amigo. Quando entrou na casa, Caio estava lá e os dois começaram a discutir. Ele a golpeou com três facadas no tórax.

Em estado grave, a jornalista foi socorrida à Santa Casa, mas, durante a madrugada de hoje (13) sua morte foi constatada.

Caio foi preso sem resistência e levado à Deam. Ele possui 11 ocorrências na polícia por violência doméstica, inclusive contra a mãe.

Vanessa foi colaboradora do jornal O Pantaneiro entre 2019 e 2020. Atuou por sete anos na prefeitura de Campo Grande. Atualmente, era assessora de comunicação no Ministério Público do Trabalho.