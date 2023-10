Roupa Nova celebra 40 Anos de sucesso em Mato Grosso do Sul

Show do Roupa Nova / Divulgação

No dia 10 de outubro, Mato Grosso do Sul recebe uma das bandas mais icônicas do cenário musical brasileiro. O grupo Roupa Nova, famoso por suas baladas românticas e sucessos atemporais, comemora quatro décadas de carreira em grande estilo, com um show imperdível.

A organização está a cargo da Duts Eventos. O palco para essa celebração será o Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, situado na Av. Cônsul Assaf Trad, 4796, Parque dos Novos Estados, em Campo Grande/MS.

A expectativa é de que fãs de todas as gerações se reúnam para assistir à apresentação única do Roupa Nova, que promete um espetáculo repleto de emoção e nostalgia.

Para garantir seu lugar nesse evento histórico, os interessados devem agir rapidamente, pois os ingressos estão disponíveis para compra online através do site oficial (clique aqui). Não perca a oportunidade de fazer parte dessa celebração de quatro décadas de música brasileira de qualidade.