Sábado tem 5ª etapa do Encontro Estadual de Bandas e Fanfarras na capital

Ocorrerão apresentações de bandas que ultrapassam a quantidade de 700 músicos amadores e profissionais / Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Fundação de Cultura do MS e a Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul, realizam neste sábado, dia 17, às 8h, na Praça Ary Coelho, Centro de Campo Grande, a 5ª Etapa do Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras 2023.

Apresentações de bandas e fanfarras via circuito, retornam ao município de Campo Grande após 13 anos.

Para a Federação de Bandas e Fanfarras do Estado de Mato Grosso do Sul, a realização da 5ª etapa do circuito em Campo Grande, sela o retorno das atividades do segmento de bandas e fanfarras do MS, graças a grande parceria estabelecida entre o Governo do Estado do MS, Fundação de Cultura do MS, Federação, além do apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Campo Grande.

O Circuito Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, trata-se de apresentações musicais e performance de bandas e fanfarras do MS, que ocorrem em diversos municípios: Alcinópolis (realizada em 22/04); Eldorado (realizada em 13/05); Rio Negro (realizada em 20/05); Porto Murtinho (realizada em 10/06); Campo Grande; Aquidauana; Glória de Dourados; Camapuã; Rochedo; Jateí e Dourados, que proporciona apresentações de música instrumental gratuitamente para as populações dos referidos municípios sede, além do intercâmbio cultural, musical e educacional entre integrantes (Crianças; Adolescentes; Jovens e Adultos) de diversas bandas e fanfarras pertencentes as escolas públicas, Escolas particulares, associações e institutos culturais bem como as bandas municipais.

Na oportunidade da 5ª etapa (Campo Grande), ocorrerão apresentações de bandas que ultrapassam a quantidade de 700 músicos amadores e profissionais que integram as referidas bandas:

1. Banda Municipal de Campo Grande “Maestro Ulisses Conceição”

2. Banda Municipal de Paraíso das Águas

3. Banda de Percussão Black Panther – Rio Brilhante

4. Banda de Música Furiosa Band – Nova Alvorada do Sul

5. Banda de Percussão da Escola Estadual Sidrônio Antunes – Sidrolândia

6. Banda de Percussão do Colégio Bionatus – Campo Grande

7. Banda de Percussão da Escola Estadual Neyder Suelly Costa Vieira – Campo Grande

8. Banda de Percussão da Escola Municipal Plinio Mendes dos Santos – Campo Grande

9. Banda Marcial da Escola Estadual Neyder Suelly Costa Vieira – Campo Grande

10. Banda de Música da Escola Estadual Amando de Oliveira –Campo Grande

11. Banda Marcial Manoel Bonifácio – Campo Grande

12. Fanfarra da ACEMS “Ação Comunitária Esperança” – Campo Grande

Para o presidente da FCMS, Max Freitas, “ apoiar eventos como a realização do Circuito, mantém viva a cultura Sul-Mato-Grossense de Bandas e Fanfarras, além de fazer parte da revitalização das nossas referidas corporações musicais proporcionando assim o fortalecimento desse segmento cultural e musical”.