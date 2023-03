Sem inimizades, rapaz é esfaqueado por desconhecido

Depac Centro Campo Grande / Divulgação/Sejusp

Um rapaz, de 26 anos, foi esfaqueado nas costas na noite desta quarta-feira (8), por um desconhecido na rua Wagner Jorge Bortotto Garcia, no bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. A vítima relatou não ter inimizades com ninguém da região.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso aconteceu próximo a uma conveniência e quando a Polícia Militar chegou pelo local, encontrou a vítima sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros.

Para os militares, o rapaz informou que não possui inimizades com ninguém na região. Em entrevista com pessoas da conveniência, foi informado que a vítima apareceu correndo do sentido da avenida Carlinda Pereira Contar e pediu socorro.

O ferimento teria sido nas costas, na região dorsal do lado direito, mas sem gravidade. Após o atendimento médico, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.