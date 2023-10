Semana de feriado tem shows do MS 46 anos no Parque das Nações e teatro de graça no 5º Eteca

Divulgação

Aniversário de criação de Mato Grosso do Sul e Dia da Padroeira do Brasil. Com os feriados e a emenda na sexta-feira, a “semana do saco cheio” chega com muita programação em Campo Grande.

Quem não for aproveitar para viajar, pode preparar o tereré que não vai faltar coisa pra fazer. No Parque das Nações Indígenas, o Governo do Estado preparou um roteiro de shows em homenagem aos 46 anos de MS: com Batucando Histórias, Violas Pantaneiras, Maestro Martinelli e Gabriel Sater.

Para criançada e toda a família, a dica é aproveitar a 5ª edição do Eteca (Encontro de Teatro entre Crianças) realizado pelo Grupo Casa, que vai encher a cidade de apresentações, e o melhor, tudo de graça.

Confira abaixo o que a Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) preparou para esta semana.

Quarta-feira (11)

5º Eteca - Na quinta edição, Campo Grande é palco do Encontro de Teatro entre Crianças neste feriado e fim de semana. Até domingo tem programação gratuita acontecendo simultaneamente no teatro Glauce Rocha e na sede do Grupo Casa, com atrações que misturam circo, teatro e dança, e espetáculos de artistas do Estado e de Companhias de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de contações de histórias infantis, rodas de conversas, feira de artesanato e shows musicais.

Nesta quarta (11), o público poderá conferir, às 9h, na sede do Grupo Casa, atores da Companhia apresentando a contação de história infantil "Será que Meu Pé Sabe", que narra a importância da adoção consciente, os desejos de dois adultos virarem pai e mãe, e de duas crianças, em filhos. No mesmo dia, às 10h, as crianças poderão soltar a imaginação com a Oficina de Desenho com o artista campo-grandense Rafael Mareco em uma montagem de Mural Criativo, e às 16h, os palhaços Cirola e Mixirica apresentam o premiado espetáculo "A Borboleta Mais Velha do Mundo".

Logo mais à noite, a partir das 19h, no Teatro Glauce Rocha, tem Grupo Casinha com Elise Pires Melo na cena "Gata preta ninja faixa preta", e Duda Rosa em "A menina e as borboletas", seguido do espetáculo "Aquarela", com o grupo Maria Cutia, de Minas Gerais.

Hora: 9h, 10h, 16h (Grupo Casa); 19h (Teatro Glauce Rocha)

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí; Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: Gratuita

Dia das Crianças - A Vila Morena (nome que passou a ser chamada a Cidade do Natal) recebe uma programação toda especial neste feriado em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

Com brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico, a criançada ainda terá oficinas e apresentações.

Hora: Das 9h às 21h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

MS 46 anos - Mato Grosso do Sul celebra 46 anos de criação com uma grande festa no Parque das Nações Indígenas. Na programação, apresentações musicais (com direito a artistas como Paulo Simões e Gabriel Sater), brinquedos, economia criativa nas tendas e praça de alimentação.

Os shows começam com Batucando Histórias e seguem com Maestro Martinelli; Violas Pantaneiras com Paulo Simões e João Ormond; e a noite termina com Gabriel Sater. O evento é uma realização do Governo de MS por meio da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania e Fundação de Cultura.

Hora: A partir das 15h

Local:Parque das Nações Indígenas

Entrada: Gratuita

Projeto Convida - Toda quinta-feira, no Farol da Lagoa tem o projeto Convida e nesta edição Lauren Cury convida André Stábile, dois grandes nomes da nossa música.

Hora: 19h

Local: Rua Antônio Marquês, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia

Entrada: Confirmar no local

Quinta (12)

5º Eteca - Na quinta-feira (12), a programação continua com várias atrações, como a contação de história "Lilica, a galinha árvore", adaptação do livro da escritora Carmen Lúcia, a apresentação do espetáculo "Guri-Árvore" com a companhia sul-mato-grossense Fulano Di Tal e também "Emaranhada", teatro com Amarilis Irani, de São Paulo. Todas as apresentações de quinta serão na sede do Grupo Casa.

Veja por horário:

9h – Lilica, a galinha árvore (de Carmem Lucia) – contação de histórias com o Grupo Casa (MS)

10h – Oficina de Brincadeiras Africanas com Amarilis Irani (SP)

17h – A ursinha Pelúcia – contação de história com o Grupo Casa (MS)

18h – A Fabulosa História do Guri-Árvore – Teatro com a Cia Fulano di Tal (MS)

19h – Grupo Casinha com Cecília Correa e Talita Farias

19h – Emaranhada – Teatro com Amarilis Irani (SP)

Hora: 9h, 10h, 17h, 18h, 19h

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí

Entrada: Gratuita

Dia das Crianças - A Vila Morena (nome que passou a ser chamada a Cidade do Natal) recebe uma programação toda especial neste feriado em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

Com brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico, a criançada ainda terá oficinas e apresentações.

Hora: Das 9h às 21h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Gastrota - O Dia das Crianças promete ser especial no Gastrota com matinê para a criançada com DJ, brincadeiras, desfile de fantasias e premiações.

Hora: A partir das 16h30

Local: Avenida Marquês de Pombal, 1711

Entrada: Gratuita

Laricas Cultural Visita - Na quinta tem comemoração do aniversário da Lu do Laricas no Capivaras com line-up de Alex Silveira, Ariadne, Beca Rodrigues, Isa Ramos, DJ Julio Prodigy e Liz Alastra.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Gratuita até 19h, depois ingressos a R$ 10,00

Sexta (13)

5º Eteca - O público também poderá assistir na sexta-feira (13), a contação de história "Fala Bicho", da Companhia Habilidoces, de Campo Grande, e as apresentações de circo com a palhaça Mixirica, em "Mixicirquinho" e Palhaça Rubra e Carol Bahíense, em “Encanto Cantado”, de São Paulo.

Veja por horário:

9h – Fala Bicho – Contação de histórias com a Cia Habilidoces (MS)

10h – Oficina de Contação de Histórias com a Cia Habilidoces (MS)

18h - Mixicirquinho – Circo com a Palhaça Mixirica (MS)

19h – Grupo Casinha com Elise Geovanna Romani, Dalton Lemos, Olívia Brasil, Otto Brasil e Vitor Luiz Maia

19h – Encanto Encantado – Circo com a Palhaça Rubra e Carol Bahíense (SP)

Hora: 9h, 10h, 18h, 19h

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí

Entrada: Gratuita

Dia das Crianças - A Vila Morena (nome que passou a ser chamada a Cidade do Natal) recebe uma programação toda especial neste feriado em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

Com brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico, a criançada ainda terá oficinas e apresentações.

Hora: Das 9h às 21h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Quintal Sesc - O Quintal Sesc reúne cultura, arte, música, gastronomia em um ambiente aconchegante e ao ar livre. Na programação, tem desde teatrinhos, pinturinhas e brincadeiras à feirinha natural com produtos da terra, food trucks e shows musicais.

Hora: das 17h às 22h

Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Halloween Rock in Libras - Nesta sexta tem mais uma edição do projeto Rock in Libras, com Brandes Band em uma festa de Halloween. Com o lema “O que não só se ouve, como também se sente”, a apresentação garante acessibilidade em Libras durante o show.

Hora: A partir das 17h

Local: Hop Panda - Rua Oceano Atlântico, 99 - Chácara Cachoeira

Entrada: Couvert a partir de R$ 10,00

Sesc Geek - A partir desta sexta-feira (13) tem Sesc Geek trazendo todo o mundo das histórias em quadrinhos, mangás, animes, filmes e séries para Campo Grande, com entrada gratuita até o dia 22 de outubro. A programação toda tem competições de Fifa23, Just Dance 2023, Smash Bros. Ultimate, Random K-Pop, além de concurso de cosplay.

Nesta sexta, as seletivas para o Just Dance começam a partir das 17h. Para participar das competições e do concurso é necessário fazer a inscrição prévia no link. Haverá premiação para os primeiros colocados.

Hora: A partir das 17h

Local: Estacionamento da Riachuelo - 1º piso - Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Palco Giratório - “SENHORA P”, monólogo da atriz, diretora e professora de teatro Adriana Lodi, do Distrito Federal, é a atração do Palco Giratório desta sexta, no Sesc. O espetáculo dialoga sobre violências contra mulheres e discute as multiplicidades de abusos cometidos em territórios públicos e privados. Passeia entre a distopia e a hiper realidade: uma Professora é confrontada com um turbilhão de interrogatórios, memórias e anseios de outros futuros possíveis.

Hora: 19h

Local: Sesc Cultura - Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita, porém é necessário retirar o ingresso pelo Sympla

Teatro do Mundo - O show “Por Acaso” leva vários artistas ao palco do Teatro do Mundo nesta sexta-feira. Juntos, artistas com backgrounds, culturas e referências diferentes, mas que representam a riqueza da miscelânia brasileira, misturam samba, soul, jazz, música afro e portuguesa, no intuito de entregar um show diversificado e extremamente musical.

Ton Alves, Renata Sena, Ariadne, Júnior Matos e Thamires Mulatinho (SP) prometem entregar um show de extrema qualidade, levando o público por uma viagem sensorial e de fortes emoções.

Hora: 20h

Local: Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Ingressos a partir de R$ 30,00

Sábado (14)

5º Eteca - No sábado (14), a Companhia Dançurbana faz a apresentação de dança “KZUU” e o Grupo Casa apresenta o espetáculo "As preciosas", que conta a história de três funcionárias de uma máquina do tempo da humanidade que tentam sincronizar a consciência humana com o período cronológico histórico, trazendo à cena escritoras esquecidas ou anônimas de Contos de Fadas do século XVII e XVII, o espetáculo tem montagem com estrutura de andaimes e projeções em videomapping para ambientar a peça no Universo.

Veja a ordem de apresentações:

9h – Dona Joaninha e o Eclipse Solar – Contação de histórias com o Grupo Casa (MS)

10h – Água do Rio que corre pro mar – vivência musical para bebês com a Cia D’água na Peneira (MS)

18h – Grupo Casinha com Ana B., Maria Clarice e João de Barro

18h – Kzuu – Dança com a Cia Dançaurbana (MS)

20h – As Preciosas – Teatro com o Grupo Casa (MS)

Hora: 9h, 10h, 18h, 20h

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí

Entrada: Gratuita

Dia das Crianças - A Vila Morena (nome que passou a ser chamada a Cidade do Natal) recebe uma programação toda especial neste feriado em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

Com brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico, a criançada ainda terá oficinas e apresentações.

Hora: Das 9h às 21h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Tindolêlê - Para bebês e crianças pequenas, tem espetáculo especial neste sábado. Tindolêlê, além de reforçar o vínculo afetivo com as famílias, busca envolver os pequenos com o encanto e a riqueza da cultura da infância brasileira. No palco, o cantador de histórias Edu Brincante se apresenta utilizando bonecos e objetos que ganham vida em suas mãos, com a participação da cantora Gabi Barros que interpreta canções ao vivo com o papel de Gabi Cantante.

Hora: 10h

Local: Sesc Cultura

Entrada: Gratuita, no entanto os ingressos devem ser retirados pelo Sympla

Sesc Geek - No sábado, o evento inicia a partir das 10h da manhã, com encontro de cosplay às 17h. Na programação ainda tem competições de Fifa23, Just Dance 2023, Smash Bros. Ultimate, Random K-Pop, além de concurso de cosplay.

Hora: A partir das 10h

Local: Estacionamento da Riachuelo - 1º piso - Shopping Campo Grande

Entrada: Gratuita

Feira São Chico - No sábado também tem feirinha São Chico no Palco da Orla, com apresentações de Lucy, Rhaysla e Rodrigo Bezerra na direção de palco, além de dezenas de expositores com gastronomia, artesanato, moda e antiguidades.

Hora: Das 15h às 21h

Local: Palco da Orla Morena - Avenida Noroeste, 1.500

Entrada: Gratuita

Sesc Infantil - Às 15h, a programação começa com a oficina especial semana da criança, com o tema “O Brinquedo do balanço”, para crianças com idade acima 5 anos. Na aula, o professor Kaio Ratier irá ensinar o passo a passo de como construir um lindo balanço de brinquedo dentro de um cenário. Para isso, é necessário trazer de casa: uma caixa de sapato, uma cola branca, uma tesoura sem ponta, um pincel largo e um fino, além de uma caixa de canetinha hidrocor.

Em seguida, tem Nano Elânio e banda brincante em uma apresentação especial para as crianças, que transforma tradicionais cantigas e brincadeiras infantis em versões vibrantes e roqueiras.

Hora: A partir das 15h

Local: Sesc Cultura – Avenida Afonso Pena, 2270

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc – No sábado, 14, às 15h e 16h30, quem comanda a diversão é a New York Cirkus. Assim como é comum na história dos circos itinerantes, a família Perez trabalha unida para levar a arte do circo pela capital Campo Grande, percorrendo bairros da periferia com seu espetáculo.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Bolonhesa e sua Trupe - Neste sábado tem apresentação de Pinóquio por Bolonhesa e sua Trupe, de graça, no Teatro do Mundo.

Hora: 16h

Local: Teatro do Mundo - Rua Barão de Melgaço, 177

Entrada: Gratuita

Chá Revelação - Depois do sucesso do casamento do sr. e da sra. rena, no Natal de 2022, Campo Grande será palco do “chá revelação”. No sábado, o público poderá escolher o nome da “reninha” que está a caminho. A programação faz parte da Semana da Criança, evento da Prefeitura que vai ocupar os altos da Avenida Afonso Pena.

Hora: 17h

Local: Vila Morena (antiga Cidade do Natal) - altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Bêbados Habilidosos - Sábado tem Bêbados Habilidosos no Tap Room da Canalhas Cervejaria.

Hora: 17h

Local: Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Ingressos a partir de R$ 20,00

Domingo (15)

5º Eteca - No domingo (15), encerrando a programação do Encontro de Teatro entre Crianças, tem apresentação de Requebra Torto, do Circo Cia Apoema (MS), roda de conversa mediada por Ligia Prieto sobre literatura para criança e a criação de uma nova história, e a Companhia Artesanal, do Rio de Janeiro, fecha o Festival com a apresentação do espetáculo "Tatá e o Travesseiro", no teatro Glauce Rocha.

Veja a ordem das apresentações:

9h – Requebra Torto – Circo Cia Apoema (MS)

10h – Roda de conversa “Arte para crianças: Como escrever uma nova história?” com Jaceguara Dantas, Tânia Souza e Bianca Resende. Mediação Ligia Prieto.

18h – Grupo Casinha com Duda Rosa e Vini Gomes

18h – Tatá – o Travesseiro – Teatro com a Cia Artesanal (RJ)

Hora: 9h, 10h (Grupo Casa); 18h (Teatro Glauce Rocha)

Local: Grupo Casa - Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí; Teatro Glauce Rocha - UFMS

Entrada: Gratuita

Dia das Crianças - A Vila Morena (nome que passou a ser chamada a Cidade do Natal) recebe uma programação toda especial neste feriado em homenagem ao Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Campo Grande.

Com brinquedos infláveis como Castelo Pula-Pula, tobogã, quadra de sabão cama elástica, trave de futebol, além de labirinto de cordas, parede de escalada, piscina de bolinhas, tobogã médio, touro mecânico, a criançada ainda terá oficinas e apresentações.

Hora: Das 9h às 21h

Local: Altos da Avenida Afonso Pena

Entrada: Gratuita

Feira do Bosque - A edição do mês de outubro é em comemoração ao Dia das Crianças. Na Feira do Bosque, além dos tradicionais expositores com artesanato, gastronomia, moda e antiguidades, você poderá conferir várias atrações culturais.

Hora: Das 9h às 15h

Local: Praça Bosque da Paz - Rua Kame Takayassu c/ Rua das Folhagens. Bairro Carandá Bosque

Entrada: Gratuita

Espaço Sesc - Domingo, 15, em duas sessões, Nano Elânio embala o público com sua contação de história. Com muita interação e musicalidade, Nano usa violão, pandeiro e outras brincadeiras cantadas. Arte-educador e musicoterapeuta, o artista tem carreira no teatro, música, comunicação social e é autor do livro “Conte histórias para crianças”.

Hora: Às 15h e às 16h30

Local: Shopping Norte Sul Plaza

Entrada: Gratuita

Farol da Lagoa - No domingo tem forró com Flor de Pequi e participação do Forró no Escuro.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Antônio Marquês, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia

Entrada: Couvert a partir de R$ 20,00

Saraguá Noite no Teatro - O Capivas abre as portas para sarau, apresentações artísticas, de teatro e músicas regionais. O evento promete uma série de performances apresentadas por vários artistas e grupos num espaço aberto para prestigiar e fomentar os trabalhos dos artistas locais.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Pedro Celestino, 1079

Entrada: Ingressos a partir de R$ 5,00