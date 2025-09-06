Acessibilidade

06 de Setembro de 2025 • 16:37

Economia

Semana do Pescado impulsiona comércio e vendas em Campo Grande

A campanha busca incentivar o consumo de peixe, fortalecer a cadeia produtiva e impulsionar o setor local

Redação

Publicado em 06/09/2025 às 16:00

A 22ª Semana do Pescado, que começou em 1º de setembro e segue até 15 de setembro, tem movimentado o comércio de Campo Grande e projetado um aumento de até 50% nas vendas em comparação ao período homólogo.

A campanha busca incentivar o consumo de peixe, fortalecer a cadeia produtiva e impulsionar o setor local.

No Mercadão Municipal, ponto central da mobilização, os corredores estão mais movimentados, e os consumidores buscam variedade, qualidade e preços competitivos. Segundo o comerciante Cleuber Linares, “em apenas uma semana, já superamos os resultados de anos anteriores”.

A diversidade de produtos também chama atenção. A Pastelaria do Milton inovou com sabores de peixe, incluindo pacu com queijo, filé de tilápia e moqueca de pintado no pastel. “Lançamos a moqueca no pastel, e já agradou muito os clientes”, comenta Milton Caetano.

Os descontos têm sido outro atrativo: alguns fornecedores reduzem preços em até 15%, enquanto cortes adicionais chegam a 40% em determinados produtos, estratégia que ajuda a aumentar o movimento e fidelizar clientes.

O superintendente da Pesca e Aquicultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Heitor, destaca que a campanha vai além das vendas. “Queremos favorecer produtores, comerciantes e trabalhadores de toda a cadeia, gerando emprego e oportunidades, além de reforçar o potencial do estado na produção de pescado”, afirma.

Em 2024, Mato Grosso do Sul produziu mais de 40 mil toneladas de peixe, ocupando a quinta posição nacional. No caso da tilápia, o estado é o quarto maior produtor do país, responsável por cerca de 3% da produção brasileira.

O consumo per capita de peixe no Brasil aumentou nos últimos anos, passando de 1 a 1,5 kg para cerca de 9 kg por pessoa ao ano, ainda abaixo da média europeia (12 kg) e asiática (mais de 20 kg). A Semana do Pescado é uma ação estratégica para estimular o consumo constante de peixe na dieta dos brasileiros.

Criada em 2003 e apoiada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, a campanha nacional consolida Mato Grosso do Sul como referência na produção e no consumo de pescado, registrando crescimento consistente a cada edição.

