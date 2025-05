Seminário debate reforma do Código Civil em Campo Grande

Divulgação TJMS

Na última sexta-feira (9), o auditório da Escola Superior da Magistratura (Esmagis), em Campo Grande, recebeu o seminário “A Reforma do Código Civil em Debate”.

O evento foi promovido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio da Escola Judicial (Ejud-MS), em parceria com diversas instituições jurídicas.

O encontro reuniu magistrados, juristas e advogados para discutir as mudanças propostas no Código Civil, considerando as transformações sociais, tecnológicas e jurídicas das últimas décadas. A abertura contou com a presença do desembargador Marco André Nogueira Hanson, diretor da Ejud-MS, representando o presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan.

Entre os palestrantes estavam quatro membros da comissão de juristas do Senado Federal responsável pela proposta de reforma: Laura Porto, Patrícia Carrijo, Maurício Bunazar e José Fernando Simão.

Laura Porto abordou o direito digital e a necessidade de uma base legal adaptada às novas tecnologias. Patrícia Carrijo tratou da responsabilidade civil e propôs o uso do termo “dano extrapatrimonial”. Já Maurício Bunazar analisou as mudanças contratuais após a Lei da Liberdade Econômica. Por fim, José Fernando Simão falou sobre as alterações no Direito das Sucessões, defendendo maior proteção a pessoas vulneráveis.

O evento foi encerrado com a fala do presidente do TJMS, que destacou a importância do debate sobre as reformas legislativas. A iniciativa teve transmissão ao vivo pelo canal da Ejud-MS no YouTube e contou com o apoio de entidades como a OAB/MS, Anoreg/MS, PGE-MS e Amamsul.

