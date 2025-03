Setor rural de Campo Grande reforÃ§a parceria com Governo de MS

Bruno Rezende/Secom

O setor produtivo rural de Mato Grosso do Sul tem investido em capacitação e novas técnicas para impulsionar a economia do estado.

Nesse contexto, a nova diretoria do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho (SRCG) tomou posse na segunda-feira (10), dando continuidade ao fortalecimento do agronegócio com o apoio do Governo do Estado.

Durante a solenidade, o governador Eduardo Riedel destacou a importância do setor agropecuário para o crescimento econômico de MS.

“Estamos empenhados em transformar Mato Grosso do Sul em um estado próspero, com oportunidades, modernidade e igualdade social por meio da educação, qualificação e emprego”, afirmou.

Riedel também ressaltou que o PIB estadual reflete investimentos públicos e privados, além de um ambiente de negócios favorável. “Nossa agropecuária e indústria ligada ao setor são essenciais para esse processo”, pontuou.

Nova Diretoria e Desafios

José Eduardo Duenhas Monreal assume a presidência do SRCG até 2028, sucedendo Alessandro Oliva Coelho. Em seu discurso, Monreal enfatizou prioridades como infraestrutura, energia elétrica, estradas rurais e assistência técnica, além de informações de mercado para maior rentabilidade dos produtores.

Ele também destacou o crescimento de cadeias produtivas como silvicultura, produção de laranja e amendoim, além do avanço da suinocultura. “Precisamos trabalhar juntos para enfrentar desafios como sucessão familiar, gestão dos negócios, segurança no campo e mudanças climáticas”, reforçou.

Natural de Mirandópolis (SP), Monreal chegou a MS em 1988 e construiu carreira no agronegócio. Engenheiro-agrônomo, atuou na antiga Empaer (atual Agraer) como extensionista rural e desenvolveu projetos de irrigação e nutrição animal.

Homenagens e Participações

A cerimônia homenageou personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do agronegócio, como Maria Cristina Possari Lemos, Antonio de Moraes Ribeiro Neto (Toninho) e o casal Pio Queiroz Silva e Roseli Maria Ruiz.

O evento contou com a presença de associados, autoridades civis e militares, além de lideranças do setor, como o presidente da Famasul, Marcelo Bertoni, e secretários estaduais, incluindo Rodrigo Perez (Governo e Gestão Estratégica) e Rogério Beretta (Desenvolvimento Econômico Sustentável).

Projetos e Parcerias

O SRCG seguirá promovendo eventos como os encontros do Café da Manhã e o Interagro 2025, previsto para junho, para fomentar debates e parcerias no setor agropecuário.

Além disso, continuará colaborando com o Governo do Estado, prefeituras e entidades como Famasul, Senar/MS e ASUMAS, garantindo capacitação e qualificação para a mão de obra do agronegócio.