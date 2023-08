Sobrinha desconfia de assassinato e procura polícia após morte do tio em Campo Grande

Fachada da Santa Casa de Campo Grande / André de Abreu/TopMídia

Rui de Castro Ferreira, de 60 anos, morreu no último sábado após ficar alguns dias internado na Santa Casa de Campo Grande. Ele era morador de uma fazenda em Corumbá. O caso foi registrado no final da tarde de domingo (20) pela sobrinha.

No entanto, consta no boletim de ocorrência que a sobrinha desconfia que o tio tenha sido assassinado e não morrido em decorrência de um coice de vaca, como aponto o documento do hospital.

Na delegacia, a familiar relatou que Rui trabalhava e morava na Fazenda Campo Siria e dias antes de sua morte, houve uma briga entre ele e outro funcionário.

Ainda segundo a sobrinha, há outras versões que não condizem com o documento indicando a morte por coice de vaca. Ela explicou aos policiais que o rosto do seu tio não estava desfigurado e que retiraram a roupa da vítima e levaram para lavar, levando Rui por meios próprios para o hospital de Rio Negro, no último sábado (18).

Posteriormente, a vítima foi transferida para Santa Casa de Campo Grande, onde chegou até os familiares o relato de uma tomografia com hemorragia intracerebral extensa com HSA traumática difusa.

Assim, surgiram dúvidas em relação a causa da morte de Rui, onde o corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto Médico Odontológico Legal) para verificar a verdadeira causa da morte do idoso.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e registrado na Depac Cepol. A investigação deve ser feita pela delegacia de Corumbá.