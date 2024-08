Socorrista do Samu é agredida por filho de paciente

Crime foi registrado na Cepol / Reprodução/Midiamax

Uma socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi agredida enquanto atendia uma paciente acamada, na tarde de quinta-feira (15), no Jardim TV Morena, em Campo Grande. Ela registrou boletim de ocorrência na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol um dia depois.

Segundo o Campo Grande News, as informações fornecidas à polícia são de que a equipe do Samu foi ao imóvel, onde havia uma paciente acamada.

Feitos os primeiros procedimentos, a equipe aguardava informações da central para saber o local que levaria a paciente.

Foi o momento em que o filho da idosa se exaltou e passou a reclamar da demora.

A socorrista explicou que aguardava saber o local, mas o homem disse que a idosa tinha plano de saúde e levaria a mãe por meios próprios, insistindo em retirá-la da ambulância. Na sequência, deu um soco na socorrista para retirar a mãe da maca.

A viatura do Samu também foi danificada na confusão.

O Corpo de Bombeiros chegou para minimizar o conflito e a socorrista não aceitou seguir na mesma viatura que o agressor.

Ela aguardou outra viatura para seguir com os atendimentos pelo Samu. A idosa foi socorrida e levada ao hospital.