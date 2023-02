Suspeito de estuprar e torturar criança de 2 anos é preso

O caso aconteceu no início do mês, mas suspeito foi preso ontem / Divulgação

Homem de 21 anos foi preso no início da noite desta sexta-feira (24) após ser o principal suspeito de estuprar e torturar uma criança de dois anos em Campo Grande.

O caso aconteceu no início do mês, mas suspeito foi preso ontem. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o indivíduo estaria com mandado de prisão em aberto.

Ele foi encontrado em frente a uma residência no bairro Jardim Campo Nobre.

Após ver a chegada da viatura, o suspeito tentou correr da equipe policial, que desconfiou do comportamento e abordou o homem.

O jovem foi denunciado pela ex-companheira, de estuprar, agredir e torturar a enteada de 2 anos.

Ele se apresentou na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança), mas não foi ouvido. Na ocasião, advogado e a família do rapaz não quiseram falar sobre o assunto com a imprensa.

O crime aconteceu no Jardim Canguru.