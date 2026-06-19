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Polícia

Suspeito de furto morre após ser imobilizado por policial civil em condomínio de Campo Grande

Caso ocorreu no bairro Mata do Jacinto e será investigado pelas autoridades

Anibal Placêncio

Publicado em 19/06/2026 às 17:00

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Suspeito não resistiu e teve o óbito constatado ainda no estacionamento do condomínio / Bruna Marques/Campo Grande News

Suspeito de furto morreu, na manhã desta sexta-feira (19), após se envolver em uma ocorrência com um policial civil, em um condomínio localizado na Rua Alzira Alves do Amaral, no bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

Conforme informações divulgadas pelo Campo Grande News, a situação começou por volta das 05h50, quando o homem teria invadido o Residencial Timbury e tentado furtar um carro Fiat/Uno, de cor branca, pertencente à ex-esposa do policial.

Durante a ação, ocorreu um confronto físico entre os dois. No decorrer da luta corporal, o policial utilizou uma técnica de imobilização conhecida popularmente como “mata-leão”. Após a contenção, testemunhas informaram que foram realizadas tentativas de socorro ainda no local.

O suspeito não portava documentos de identificação. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para prestar atendimento, porém, o homem não resistiu e teve o óbito constatado ainda no estacionamento do condomínio. Ele não portava documentos.

A ocorrência mobilizou equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e da Polícia Militar, que permaneceram no local realizando os procedimentos necessários para apuração dos fatos.

As circunstâncias do caso deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

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