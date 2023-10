Suspeito é flagrado no telhado tentando entrar com drogas no presídio feminino da Capital

Estabelecimento Penal Feminino Irma Irmã Zorzi, em Campo Grande, / Divulgação

Suspeito, de 21 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (5) ao tentar entrar no Estabelecimento Penal Feminino Irma Irmã Zorzi, em Campo Grande, com drogas e celulares. Ele foi flagrado andando tranquilamente no telhado, quando foi abordado por um policial penal que estava de plantão.

Segundo informações do boletim de ocorrência, foi solicitado o apoio da Polícia Militar e enquanto a viatura se deslocava, policiais penais fizeram a abordagem no suspeito para entender a situação e o motivo dele estar no telhado.

O jovem disse que estaria tentando entregar os objetos para uma detenta e que receberia cerca de R$ 5 mil. Com ele estavam dois celulares, quatro porções de maconha e uma de cocaína e a todo momento, ele recebia orientações de pessoas que estavam do lado de fora.

A ocorrência também contou com a presença de policiais do COPE (Comando de Operações Penitenciárias). As drogas, após serem apreendidas, foram pesadas e deram 63,7 gramas de entorpecentes.

O caso foi registrado na delegacia de plantão.