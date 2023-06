Tapeceiro em Campo Grande escondia drogas em sofás para distribuir pelo país

Um homem, de 33 anos, foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque, no início da noite desta terça-feira, 30, após ser flagrado escondendo mais de 200 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, em fundos falsos de sofás de sua residência no Jardim Montevidéu, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a denúncia chegou até o conhecimento dos militares após ser repassada pela Polícia Civil de Americana, no interior de São Paulo, onde um fabricante de móveis estaria preparando móveis para esconder as drogas em fundo falso para enviar para outros estados do país.

A denúncia também ganhou corpo após a prisão de um suspeito na cidade paulista na última segunda-feira, quando a pessoa estava com mais de 150 quilos de maconha em fundo falso de um sofá.

Já nesta terça-feira, os militares chegaram até a casa do traficante, que fica na rua Ivone Almeida. No imóvel havia uma pessoa que funcionava como olheiro, que também acabou preso por estar evadido do sistema prisional. Durante a verificação, os policiais conseguiram observar movimentações estranhar dentro da residência.

Ainda conforme as informações, na casa foram encontrados três sofás embalados, vários utensílios para embalo e preparo de droga, papel filme, fitas adesivas e balança. Em um dos quartos da casa havia grande quantidade de maconha.

Após ser questionado sobre os fatos, o traficante disse que os moveis prontos seriam enviados ao Distrito Federal e que autor perceberia o valor de R$ 7 mil pela encomenda, apresentando declaração de transporte e explicou que a droga no interior do imóvel seria montada em outros cinco sofás.

Referente a prisão em Americana, o homem afirmou ter conhecimento, mas que estava tranquilo, pois acreditava que não tinham feito ligação com o caso, mas que teria fabricado os móveis apreendidos com as drogas.

Na casa haviam 163 quilos de maconha e 53 quilos de cocaína, que foram apreendidos e entregues na Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico). Ele foi preso em flagrante e encaminhado a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, autuado pelo crime de tráfico de drogas.