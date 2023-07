Taxista é preso após se masturbar com passageira em Campo Grande

Mulher tirou foto da placa do carro / Divulgação

Um taxista de 54 anos foi preso preventivamente na última sexta-feira, dia 21, após se masturbar com uma passageira dentro do carro enquanto dirigia em Campo Grande.

Segundo informações do Midiamax, o crime aconteceu no último dia 15. A mulher de 49 anos contou que solicitou a corrida de um supermercado na avenida Mato Grosso até sua casa. Ela sentou no banco do passageiro de trás e durante o caminho percebeu que o homem havia aberto a calça e estava se masturbando.

Com medo, ela ligou para uma amiga na tentativa de demonstrar que se alguma coisa acontecesse a amiga lhe daria socorro. Após a ligação o motorista ficou nervoso, limpou as mãos e quando a vítima desceu do carro viu que o homem estava parado na esquina da sua casa. Ela conseguiu tirar uma foto do carro e com a placa, registrou ocorrência na Deam.

O homem foi preso pela equipe do Sefem (Setor Especializado de Investigações de Crimes Sexuais e Feminicídios) e da SIG (Seção de Investigações Gerais) ambos da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Ainda segundo o site, o trabalho de investigação conseguiu identificar o autor e a delegada representou pela prisão preventiva dele, que foi autorizada pela Justiça e com isso foi feita a prisão do taxista.

Ele deve responder por importunação sexual.

O Sefem foi criado no dia 29 de junho, especialmente para atender esse tipo de crime, com uma equipe qualificada, para melhor atender à população, dando uma resposta rápida e eficaz, na repressão desse tipo de delito.