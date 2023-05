Técnico de enfermagem morre após bater moto em meio-fio da Capital

O técnico de enfermagem Paulo Pacheco Filho, de 34 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 30, em um acidente de trânsito na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. Ele estava pilotando uma motocicleta quando bateu contra o meio-fio e caiu no meio da pista, não resistindo aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, Paulo, que também é militar do Exército, seguia no sentido da pista sul ao norte, quando perdeu o controle do veículo e se acidentou.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado para primeiros atendimentos, mas a vítima já estava sem os sinais vitais.

A motocicleta foi removida para o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), pois no local não compareceu nenhum responsável ou familiar. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve apurando as circunstâncias do acidente assim como a Perícia Científica.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.