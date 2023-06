TJMS sediará a mostra pública Expocientista / Divulgação

De 27 a 30 de junho, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sediará a mostra pública com desenhos manuais e digitais, produzidos por alunos da educação básica da rede pública sul-mato-grossense: a Expocientista: Cientistas Brasileiros e suas Descobertas – Cultura e Arte para todos.

A cerimônia de abertura será realizada às 14h30, com a presença do Des. Sérgio Fernandes Martins, presidente do Tribunal de Justiça, entre outras autoridades. O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul traz a mostra pública das obras com objetivo de prestigiar, incentivar e contribuir na divulgação do trabalho de artistas sul-mato-grossenses e mostrar a toda sociedade os renomados cientistas.

Destaque-se que a exposição, que ficará à disposição do público na passarela próxima ao plenário do Tribunal Pleno, faz parte do projeto Caravana da Ciência: Contribuições de Mato Grosso do Sul na história dos 200 anos de independência do Brasil. A intenção é integrar arte à ciência, unindo jovens do ensino fundamental e médio da rede pública de MS com pesquisadores de diversas universidades do país.

Na verdade, a proposta é de um professor para que os alunos conhecessem os cientistas e pesquisadores que construíram a história de Mato Grosso do Sul e do país, aproximando o mundo dos jovens da educação básica com a ciência e tecnologia por meio da arte, de desenhos produzidos a partir dos personagens que conheceram no trabalho de pesquisa.

Os jovens que integram o projeto foram convidados a conhecer pesquisadores ligados à Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (FETECMS) e, a partir deste conhecimento, produziram trabalhos artísticos em diversas técnicas.