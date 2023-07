Traficante é preso no Parque do Lageado em Campo Grande

Na noite de ontem (19), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico),um homem de 20 anos, em flagrante, por tráfico de drogas. O indivíduo era responsável por distribuir drogas no bairro Parque Lageado.

Conforme as informações, os policias civis receberam a informação de possível depósito de entorpecentes, razão pela qual passaram a monitorar o endereço. Depois de algum tempo, perceberam a movimentação de um homem negociando com uma pessoa que estava em um veículo Chevrolet Onix, então foi realizada abordagem dos suspeitos, mas com o condutor do veículo, um homem de 32 anos, nada de ilícito foi localizado.

Com o jovem, a equipe da DENAR apreendeu duas balanças de precisão, R$ 500,00 e aproximadamente 100 kg (81 tabletes) de maconha, que estavam dentro de uma casa, que ele utilizava para guardar a droga. Diante disso, foi dada voz de prisão ao autor, que foi encaminhado para a especializada, onde foi formalizado o flagrante.

A prisão aconteceu durante mais uma investigação oriunda da operação "Ômega", realizada em caráter permanente pela DENAR.