Traficante troca tiros com o Choque e morre na Capital

Um traficante, ainda não identificado, morreu na madrugada desta quarta-feira, 26, ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar, na rua Piraputanga, no Jardim Noroeste. Ele tentou usar uma residência e o carro de um casal como esconderijo na troca de tiros.

Antes, o suspeito ainda tentou se refugiar em um matagal existente na rua para evitar ser encontrado pelos militares, mas era constantemente visto correndo com uma arma na mão.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a viatura da equipe policial fazia rondas nas imediações do Presídio de Segurança Máxima, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, que ao avistarem os militares, o garupa desceu e o piloto fugiu do local, tomando destino ignorado.

Durante a fuga, o traficante soltou uma bolsa contendo porções de drogas e passou a fugir pelo matagal existente entre as ruas da Conquista e Jandaia. Tentando despistas os policiais, o suspeito foi visto pulando um muro de uma residência e logo depois saindo da mesma propriedade, mas era perseguido pelas viaturas e sempre ignorando as ordens de abordagem.

Diante da situação, o traficante usou um imóvel para tentar se esconder e quando o cerco se fechou, começou a realizar os primeiros disparos contra a equipe policial, que revidava a injusta agressão. Em determinado momento, já embaixo de um carro, o suspeito tentou sair para fugir e voltou a disparar contra os policiais, mas dessa vez, sendo atingido na troca de tiros.

Ainda com sinais vitais, ele foi socorrido para o CRS (Centro Regional de Saúde) Tiradentes, porém, não resistiu aos ferimentos. No local dos fatos, os policiais apreenderam um revólver de calibre 32, com a escrita PCC (Primeiro Comando da Capital), além de 6 munições, sendo 3 deflagradas, 2 picotadas e uma intacta.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram na casa onde houve o confronto. Eles conversam com os proprietários da residência e ouviram que não sofreram nenhum tipo de lesão diante o confronto.

O caso foi registrado como homicídio decorrente de oposição a intervenção policial, desobediência, porte ilegal de arma de fogo, homicídio simples na forma tentada e tráfico de drogas.