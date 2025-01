Transexual que teve 90% do corpo queimado morre na Santa Casa

Cama ficou queimada / Murilo Medeiros, Campo Grande News

A mulher transexual de 31 anos que teve 90% do corpo queimado, morreu na Santa Casa de Campo Grande, por volta das 5h30 desta terça-feira (21).

A vítima se desentendeu com outras duas transexuais no domingo (19) em uma boate. As duas foram expulsas do local e quando a vítima foi para casa, na Vila Carvalho, as suspeitas foram atrás e jogaram um coquetel molotov na vítima e depois, atearam fogo, segundo o Campo Grande News.