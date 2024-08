Trecho da BR-163 deve ser liberado neste sábado

Marcelo Victor/Correio do Estado

O trecho da BR-163 entre os quilômetros 500 e 501, em Jaraguari - MS, está em processo de recuperação após os danos causados pelo rompimento da barragem do Nasa Park, ocorrido em 20 de agosto. A expectativa é de que a rodovia seja liberada para o tráfego neste sábado (31), com as obras sendo finalizadas em tempo recorde, antes do prazo inicialmente estipulado.



A CCR MSVia, responsável pela rodovia, acelerou os trabalhos, e apesar de alguns imprevistos, como falta de material e condições climáticas adversas, a pavimentação já está em fase final.

Ao Correio do Estado, o gerente de engenharia da concessionária, Marcus Vinícius Pereira, o trabalho pode ser concluído ainda neste sábado, com a última etapa de pavimentação sendo realizada nesta sexta-feira (30). Se não for possível liberar o trecho no sábado, é garantido que a rodovia estará pronta no domingo. A equipe de 80 trabalhadores, com o apoio de 50 máquinas, está empenhada para cumprir o cronograma e liberar a pista o mais rápido possível.

A restauração da rodovia incluiu a utilização de mais de 17 mil toneladas de pedra para reconstruir o aterro, seguido da aplicação da camada asfáltica. Após a liberação da pista, serão realizadas obras complementares, como a recomposição do entorno da rodovia, incluindo taludes, canaletas, drenagem e segurança viária.

A recuperação foi necessária após a BR-163 ter sido atingida pela água da barragem rompida, causando uma interdição de quatro horas e danos significativos.