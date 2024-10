Tribunal do Júri da capital tem 13 julgamentos agendados na última pauta do ano

Plenário do Tribunal do Júri / (Divulgação)

Na última pauta de julgamentos deste ano de 2024, as 1ª e 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande programaram 13 sessões de julgamento. A última sessão do ano ocorrerá nos dias 4 e 5 de dezembro, quando mãe e padrasto, acusados pela morte de uma menina de dois anos, serão submetidos a júri popular. Diante da complexidade do caso, foram reservados dois dias para o julgamento. O processo tramita na 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Segundo a acusação, o crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2023. A vítima teria sido morta pela manhã, na residência da família. Para o Ministério Público, mãe e padrasto eram agressivos com os filhos e abusavam dos meios de correção, principalmente em relação à vítima.

Na data do crime, o padrasto teria agredido a vítima com um objeto contundente, com a conivência e omissão da mãe. A menina foi atingida em várias partes do corpo, provocando intenso sofrimento físico e psicológico, além de uma lesão traumática na coluna cervical que resultou em sua morte.

O homicídio teria sido praticado por motivo fútil, em razão de desaprovarem o comportamento da criança e com emprego de meio cruel. O padrasto também é acusado de ter praticado o crime de estupro e atos libidinosos contra a menina em data anterior ao crime. O casal foi preso em flagrante no dia 27 de janeiro de 2023.

O padrasto foi pronunciado para ir a júri popular, acusado do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel, contra menor de 14 anos, além de estupro de vulnerável. A mãe da vítima foi pronunciada para ir a júri popular por homicídio doloso por omissão, qualificado por motivo fútil e meio cruel.

No dia 5 de novembro será julgado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri um homem acusado de homicídio no dia 4 de maio de 2024, em via pública, no bairro Jardim das Cerejeiras. No dia do crime, o acusado teria ingerido bebida alcoólica durante todo o dia e, ao retornar para sua casa, percebeu que sua roçadeira havia sido furtada. Por essa razão, ele se apoderou de uma faca, foi até um bar próximo e questionou a vítima sobre o suposto furto. Nesse momento, ambos iniciaram uma discussão e o réu passou a golpear a vítima com a faca, que foi socorrida, mas acabou vindo a óbito. O réu será submetido a julgamento, acusado de homicídio qualificado por motivo fútil.

No dia 13 de novembro será julgado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri um homem acusado de matar seu ex-cunhado. O crime ocorreu no dia 2 de dezembro de 2020, por volta das 14 horas, no bairro Monte Castelo. Segundo a denúncia, o acusado teria praticado o crime por motivo torpe, devido a desavenças financeiras relacionadas a negócios de pecuária. O crime teria sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, que aguardava seu filho em frente à residência, quando o acusado saiu do local armado e, de forma repentina, começou a efetuar disparos.

As sessões de julgamento para o ano de 2024 do Tribunal do Júri de Campo Grande tiveram início no dia 6 de fevereiro. As sessões são abertas ao público e ocorrem no plenário do Tribunal do Júri do Fórum da capital, a partir das 8 horas, com entrada pela Rua da Paz, esquina com a 25 de Dezembro.