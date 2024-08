Últimos dias para se inscrever no processo seletivo de estágio no TJMS em Campo Grande

Divulgação

Estudantes universitários têm até esta quarta-feira, dia 28 de agosto, para se inscrever no Processo Seletivo para Estágio Remunerado na Secretaria do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e na comarca de Campo Grande. As inscrições devem ser feitas on-line no portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré e buscar por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - TJMS - NÍVEL SUPERIOR/2024.

As oportunidades de estágio são para os cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo), Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Farmácia, História, Medicina, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação. Os candidatos com deficiência, negros ou pardos e indígenas terão direito à reserva de vagas de 10%, 20% e 3%, respectivamente, do número de vagas de cada área de estágio.

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva on-line, destinada para todas as áreas de estágio, e será composta por 30 questões, divididas entre língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. A prova será aplicada no dia 1º de setembro e terá caráter eliminatório e classificatório.

Os gabaritos oficiais, as respostas aos recursos interpostos e a lista de classificação preliminar estão previstos para serem divulgados no site da Universidade Patativa do Assaré no dia 6 de setembro. Será classificado o candidato que obtiver a pontuação mínima de 50% na prova on-line.

O estagiário contratado fará jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 855,50 por mês e ao auxílio-transporte no valor mensal de R$ 209,00, totalizando o recebimento de R$ 1.064,50.

O estagiário auxilia nos trabalhos das varas e, ao mesmo tempo convive com a rotina da atividade para qual se prepara. A administração do TJMS, presidida pelo Des. Sérgio Fernandes Martins, incentiva e investe na manutenção dessas contratações para as mais diversas áreas do Poder Judiciário.