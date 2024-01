União faz repasse de quase R$ 15 milhões para o sistema penitenciário de MS

Henrique Kawamani, Campo Grande News

A União formalizou o repasse de R$ 14.985.000,00, que terão contrapartida de R$ 15 mil, totalizando R$ 15 milhões para o sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira (3). O repasse é parte do investimento federal prometido no ano passado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Segundo o Campo Grande News, o recurso deverá ser usado na construção do Gameleira III, em Campo Grande, conforme consta no extrato de repasse publicado no Diário Oficial da União. A nova unidade terá capacidade para 408 custodiados.

O ministro, que em breve deixará o cargo para assumir indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal), esteve em Mato Grosso do Sul em agosto. Ele anunciou que serão quatro as novas unidades prisionais construídas no Estado com recursos federais, sendo a Gameleira III uma delas.

As demais custarão igualmente R$ 15 milhões cada, somando R$ 60 milhões em repasses futuros. Uma outra ficará também no Complexo da Gameleira e poderá ser a unidade IV. As duas restantes serão erguidas nos municípios de Jardim e Nova Andradina.

O Campo Grande News pediu à Agepen (Agência Penitenciária Estadual) detalhes do projeto da Gameleira III, que tem os R$ 15 milhões garantidos, e aguarda retorno. A pasta receberá diretamente os recursos do Governo Federal.

Complexo - Campo Grande já possui os presídios de segurança máxima Gameleira I e II, destinados a presos condenados do sexo masculino, que cumprem pena em regime fechado.

A segunda unidade foi inaugurada em 2021. Eles estão localizados na Estrada da Gameleira, na zona rural da Capital.