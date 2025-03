Uno em chamas desce a avenida Afonso Pena

Chamas consumiram o Uno / Madu Livramento, Midiamax

Um Fiat Uno de uma empresa de Campo Grande, pegou fogo na Avenida Afonso Pena e desceu sozinho com chamas altas, até parar em um canteiro. A cena ocorreu na tarde de quinta-feira (6).

Funcionários da empresa estava no veículo, quando, no cruzamento com a Rua Rui Barbosa, o Uno começou a pegar fogo no painel e os homens desceram rapidamente. Conforme o Midiamax, rapidamente as chamas consumiram o carro que desceu sozinho pela avenida.

Testemunhas relataram que o carro estava exalando fumaça desde o bairro Rita Vieira. Contudo, assim que o veículo chegou no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rui Barbosa, houve o incêndio.

Logo, os trabalhadores estacionaram o carro, retiraram seus pertences pessoais e a empresa foi acionada. “Ele estava saindo fogo lá no Rita Vieira, aí chegamos aqui e começou a sair mais fogo e estourou o freio de mão”, explicou uma das testemunhas à reportagem.

